NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,731 EUR ab.

Um 09:21 Uhr rutschte die NEL ASA-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,2 Prozent auf 0,731 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,725 EUR nach. Mit einem Wert von 0,758 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 821.650 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,725 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 57,622 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,701 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,050 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die NEL ASA-Aktie im Durchschnitt mit 16,77 NOK.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte NEL ASA am 25.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von NEL ASA rechnen Experten am 07.11.2024.

