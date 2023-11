NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagnachmittag massiv unter Druck

Notierung im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 9,8 Prozent auf 0,613 EUR ab.

Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 16:06 Uhr um 9,8 Prozent auf 0,613 EUR ab. In der Spitze fiel die NEL ASA-Aktie bis auf 0,610 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,678 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.404.863 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 181,321 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,561 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 8,418 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,34 NOK aus.

Am 25.10.2023 hat NEL ASA die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

