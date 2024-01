NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag billiger

NEL ASA im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,0 Prozent auf 0,456 EUR.

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 0,456 EUR. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 0,445 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,465 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.342.339 NEL ASA-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Gewinne von 278,346 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 0,435 EUR. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 4,806 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,49 NOK an.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. NEL ASA dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

