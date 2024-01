NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag auf rotem Terrain

NEL-Aktie kommt unter die Räder - Tiefster Stand seit 2020 und kein Ende in Sicht

Börsendebüt der thyssenkrupp nucera-Aktie unter der Lupe: So schnitt nucera bislang ab - und so könnte es weitergehen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagmittag in Grün

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Freitagvormittag freundlich

NASDAQ-Titel Plug Power-Aktie deutlich tiefer: Plug Power will Aktien im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkaufen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA verteuert sich am Nachmittag

Heute im Fokus

Hedgefonds Hudson Executive streicht Anteil an Deutscher Bank zusammen. Gericht ordnet Auflösung von Chinas Krisen-Bauträger Evergrande an. Gewerkschaften nach Streik bei Lufthansa-Tochter Discover zufrieden. Spotify will sich Apples App-Store-Pläne nicht gefallen lassen. Porsche AG erfolgreich beim VfB Stuttgart eingestiegen. Engagement beim BVB von Watzkes Zukunft abhängig.