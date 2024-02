NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

So entwickelt sich NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,1 Prozent auf 0,433 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 16:07 Uhr 4,1 Prozent. Die NEL ASA-Aktie legte bis auf 0,436 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,415 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.207.771 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2023 markierte das Papier bei 1,490 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 244,075 Prozent über dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.02.2024 (0,370 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 14,461 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 NOK an NEL ASA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,20 NOK.

NEL ASA gewährte am 25.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 17.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von NEL ASA.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,328 NOK je NEL ASA-Aktie.

