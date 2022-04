NEL ASA Aktie News: NEL ASA tendiert am Mittag tiefer

Die NEL ASA-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:22 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 1,36 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NEL ASA-Aktie bisher bei 1,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 158.221 NEL ASA-Aktien.

Bei einem Wert von 2,57 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.04.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 47,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,05 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NEL ASA-Aktie 28,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 21,06 NOK.

NEL ASA ließ sich am 16.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,90 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 248,00 NOK gegenüber 229,00 NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die NEL ASA-Bilanz für Q1 2022 wird am 05.05.2022 erwartet. Schätzungsweise am 11.05.2023 dürfte NEL ASA die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 NOK je NEL ASA-Aktie.

