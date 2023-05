NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagvormittag im Plus

Die NEL ASA-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,25 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 291.761 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,31 NOK.

NEL ASA veröffentlichte am 21.10.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel waren 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 28.08.2024.

