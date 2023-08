NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 1,02 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:19 Uhr um 0,1 Prozent auf 1,02 EUR nach. Die NEL ASA-Aktie sank bis auf 1,02 EUR. Bei 1,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 150.642 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,72 EUR erreichte der Titel am 09.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 68,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,95 EUR am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,77 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 18.07.2023 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat NEL ASA mit einem Umsatz von insgesamt 229,30 NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,30 NOK erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte NEL ASA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet