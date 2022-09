NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verbilligt sich am Nachmittag

Die NEL ASA-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,9 Prozent auf 1,12 EUR abwärts. Im Tief verlor die NEL ASA-Aktie bis auf 1,12 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,19 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 294.506 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 45,67 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2022 Kursverluste bis auf 1,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 6,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NEL ASA-Aktie bei 18,87 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte NEL ASA am 21.10.2021 vor.

Die NEL ASA-Bilanz für Q3 2022 wird am 20.10.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.11.2023.

