NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA präsentiert sich am Freitagmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von NEL ASA. Das Papier von NEL ASA konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 0,747 EUR.

Um 12:01 Uhr sprang die NEL ASA-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 0,747 EUR zu. Die NEL ASA-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,748 EUR. Bei 0,730 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.165.677 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,725 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NEL ASA-Aktie ist somit 130,919 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 0,701 EUR. Mit Abgaben von 6,106 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 229,30 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 229,30 NOK in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

