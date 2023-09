NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NEL ASA. Im Tradegate-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Das Papier von NEL ASA konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,7 Prozent auf 0,743 EUR. Bei 0,765 EUR erreichte die NEL ASA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,730 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.566.303 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,725 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 132,037 Prozent Plus fehlen der NEL ASA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,701 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,651 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 16,77 NOK angegeben.

Am 18.07.2023 hat NEL ASA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK im Vergleich zu 229,30 NOK im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 25.10.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

