NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von NEL ASA. Zuletzt stieg die NEL ASA-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 0,741 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 0,741 EUR. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,748 EUR aus. Bei 0,730 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 549.435 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,725 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 57,008 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2023 (0,701 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Verlust von 5,422 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,77 NOK an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 229,30 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 229,30 NOK gelegen.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte NEL ASA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 07.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL-Aktie, Plug Power-Aktie & Co.: Hedgefonds-Chef hält Wetten auf Wasserstoff-Aktien für "Zeitverschwendung"

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie im Minus: Credit Suisse hat Ziel für NEL gesenkt