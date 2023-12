NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 0,618 EUR.

Um 13:58 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 0,618 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,612 EUR. Bei 0,632 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.400.299 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,725 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 179,136 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.12.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,534 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die NEL ASA-Aktie damit 15,736 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,34 NOK je NEL ASA-Aktie an.

NEL ASA ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte NEL ASA möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

