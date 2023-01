NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Montagnachmittag mit Aufschlag

Im Frankfurt-Handel gewannen die NEL ASA-Papiere um 04:22 Uhr 1,6 Prozent. Die NEL ASA-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,52 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,49 EUR. Zuletzt wechselten 147.672 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2022 bei 1,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NEL ASA-Aktie somit 20,21 Prozent niedriger. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,94 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,46 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte NEL ASA am 21.10.2021 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 229,30 NOK im Vergleich zu 229,30 NOK im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.02.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

