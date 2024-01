NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von NEL ASA

NEL ASA im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,456 EUR ab.

Der NEL ASA-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 12:00 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 0,456 EUR. Das bisherige Tagestief markierte NEL ASA-Aktie bei 0,454 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,474 EUR. Der Tagesumsatz der NEL ASA-Aktie belief sich zuletzt auf 915.358 Aktien.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 278,097 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,435 EUR am 22.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,648 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,49 NOK für die NEL ASA-Aktie.

Am 25.10.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.02.2025.

