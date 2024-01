NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 0,465 EUR ab.

Um 09:21 Uhr ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 0,465 EUR. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,461 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,474 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 404.381 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 270,940 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 0,435 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,453 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der NEL ASA-Aktie wird bei 12,49 NOK angegeben.

Am 25.10.2023 lud NEL ASA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.02.2025.

