NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von NEL ASA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 1,01 EUR.

Die NEL ASA-Aktie notierte um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 1,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die NEL ASA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,99 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,03 EUR. Von der NEL ASA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.948.455 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2023 bei 1,72 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 70,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (0,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NEL ASA-Aktie bei 16,77 NOK.

NEL ASA ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 229,30 NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 229,30 NOK umsetzen können.

NEL ASA wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der NEL ASA-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

