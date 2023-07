NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NEL ASA-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1,23 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die NEL ASA-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die NEL ASA-Aktie bei 1,23 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 208.286 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NEL ASA-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 0,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NEL ASA-Aktie derzeit noch 22,84 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 17,24 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 18.07.2023. Mit einem Umsatz von 229,30 NOK, gegenüber 229,30 NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 28.08.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

NEL ASA-Aktie: Die Konzerngeschichte des Wasserstoffunternehmens NEL ASA aus Norwegen

NEL-Aktie klettert zweistellig: NEL ASA legt beim Umsatz kräftig zu - Mehr Verlust als erwartet

NEL ASA-Aktie: Wer ist eigentlich NEL-ASA Chef Håkon Volldal?