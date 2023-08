NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NEL ASA-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 0,996 EUR.

Das Papier von NEL ASA befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 0,996 EUR ab. Die NEL ASA-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,995 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,001 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 143.754 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2023 auf bis zu 1,725 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,108 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (0,945 EUR). Mit einem Kursverlust von 5,119 Prozent würde die NEL ASA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,77 NOK.

Am 18.07.2023 legte NEL ASA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 229,30 NOK. Im Vorjahresviertel hatte NEL ASA 229,30 NOK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. NEL ASA dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

