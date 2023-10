NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA schiebt sich am Mittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NEL ASA-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 0,599 EUR.

Das Papier von NEL ASA konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,4 Prozent auf 0,599 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,610 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 0,588 EUR. Bisher wurden via Tradegate 891.184 NEL ASA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 1,725 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 187,896 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,561 EUR fiel das Papier am 25.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,277 Prozent könnte die NEL ASA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,49 NOK je NEL ASA-Aktie an.

Am 25.10.2023 äußerte sich NEL ASA zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte NEL ASA am 28.02.2024 präsentieren. NEL ASA dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

