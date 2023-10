NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA haussiert am Dienstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von NEL ASA gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von NEL ASA legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 5,3 Prozent auf 0,616 EUR.

Um 16:07 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 5,3 Prozent auf 0,616 EUR. Die NEL ASA-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,616 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,588 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.563.138 NEL ASA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,725 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NEL ASA-Aktie 180,042 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 0,561 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,834 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NEL ASA-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,49 NOK.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte NEL ASA am 25.10.2023.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NEL ASA veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

