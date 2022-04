NEL-Aktie: NEL ASA plant weitere Produktkapazitäten in Europa

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Im Zuge des Kriegs in der Ukraine stellt die EU die Aktion REPowerEU vor, mit der es dem Staatenverbund möglich sein soll, bis 2030 unabhängig von russischen fossilen Brennstoffen zu sein. Der norwegische Wasserstoffkonzern NEL ASA will dafür zusätzliche Produktionskapazitäten in Europa schaffen.