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Heute im Fokus

Ölpreise ziehen nach Trump-Xi-Treffen weiter an. Stellantis: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen. Commerzbank: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen. Fraport: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen. Nagarro verdient zu Jahresbeginn mehr. SAP: Rückenwind durch positive Sapphire-Signale.