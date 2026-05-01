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Heute im FokusDAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
LANXESS von Analystenstimmen belastet. Richemont mit Umsatzplus. Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen. Gewewrkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro bei Samsung ab. Senat sieht Investitionsbedarf im Hamburger Hafen bei acht Milliarden.
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