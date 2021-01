Nel, Plug Power, Ballard, Varta - so handelt man heiße Aktien

Liebe Leser, was ist ein Short-Squeeze, wie handelt man ihn und wie kann man Gewinn draus schlagen? So etwas gibt es in unserem Börsendienst professionell aufbereitet und in unseren Tools zu den Trainingstagen – alle unter feingold-academy.com – über 4 Stunden erklärt. Denn Marktwissen und professionell traden bringt viel mehr Geld als alle vermeintlich heißen Tipps. Bei uns gibt es keine leeren Versprechungen, wir liefern einfach ab. Wie? Und was können Sie von unserem Turbo-Dienst erwarten? Nun – drei Beispiele: Montag, 18.1, Empfehlung SB6H61. Unsere Idee – ein Vola-Play. Ein Um-Die-Ecke-Denken. Folge – plus 60% im Schein binnen einer Stunde dank Vola-Anpassung. Sprich – aus 2.000 Euro wurden 3.200 Euro binnen einer Stunde. Weil wir nicht einfach empfehlen, sondern komplette Optionsschein-Listen durchforsten und wissen, wie sich Vola verhält. Dies ist eine Seite unserer Empfehlungen (der Turbo-Dienst hat von 3.000 auf jetzt 10.600 Euro zugelegt seit März 2020..).

Plug Power macht alle wuschig momentan, notiert bei den Top 5! der meist gehandelten Aktien in Deutschland. Unglaublich. Auch wie man sie absichert, haben wir zuletzt vorgestellt bei uns, nicht unwichtig für die nächsten Monate! Doch zum möglichen neuen Highflyer, der schon anspringt: Es handelt sich um eine kleine Firma, noch nicht gelaufen im Kurs, kurz vor Notiz auch in Deutschland. Die Aktie ist heute früh um 11.12 Uhr an unsere Abonnenten raus.

Sentiment. Deshalb – Plug Power short! Ja, short. Empfohlen – 14.1, 13.35 Uhr mit WKN KE2JZR. Fazit: Plus 50% binnen 3 Tagen. Die nächste WKN, den nächsten Trade haben wir schon bereit liegen.

Liebe Freunde im Turbo-Dienst,

momentan ist das Spiel an der Börse Mühle auf Mühle zu. Was wir damit meinen, erläutert Daniel nachher im Video.

Es gibt unbenommen dessen schöne Chancen am Markt und wir wollen eine abbilden mit einem Kauf zu 500 Euro im Turbo-Depot. Nämlich einen Inline-Schein, der nicht den Character Absicherung pur hat, sondern eher seitwärts ausgerichtet ist. 15.200 oben, 11.500 unten. Das gibt nach unten doch üppig Luft, nach oben ist es mit knapp 11 Prozent ok.

Der Schein mit Laufzeit Juni 21 kostet 3,75 Euro und wir finden, er passt sich in unser Turbo-Depot gut ein. Spekulativ, aber auch ein kleines Vola-Play.

Der Kauf beläuft sich also auf 150 Stück. WKN - SB6H61.

Eine weitaus spekulativere Nummer ist ein Inliner auf Tesla….(WKN unseren Abonnenten vorbehalten…….)

Und Wasserstoff am 14.1:

Liebe Leser,

Wasserstoff-Aktien waren in den vergangenen Jahren keine Anlageklasse, bei der man unbedingt Schnäppchen machen konnte. In den vergangenen Wochen ist der Sektor nochmal durchgestartet und man muss von einer Wasserstoff-Blase sprechen. Die Bewertungen laufen aus dem Ruder. Unten findet ihr eine Plug Power gegen Tesla, die ja ebenfalls eine irre Performance hingelegt hat.

Wir empfehlen dringend Positionen zu reduzieren oder Absicherungen ins Depot zu nehmen. Wir haben jeweils die defensivsten Hebel gewählt, die es gibt mit circa 2 -2,5 jeweils. Damit ist das Shorten immer noch Spekulativ, aber derzeit einen Versuch wert. Dazu gibt es eine kleine Presseschau. Der Treiber bei Plug Power war eine Kooperation mit Renault. Die Aktie ist mit dem 100fachen Umsatz bewertet. Sprich – wenn man Umsatz 1 zu 1 in Gewinn ummünzen würde, wäre man mit 100er KGV einfach nur noch normal teuer.

RockTech Lithium hatten wir im Audio in dieser Woche angesprochen. Wir würden von der Aktie auf dem aktuellen Niveau die Finger lassen. Da wird es wohl eine deutliche Korrektur geben. Ob die von 6 oder 10 Euro kommt, weisß man natürlich nicht.

Turbo-Bears:

Plug Power – WKN - KE2JZR

Nel – WKN - SD9YV0

Ballard – WKN - SD9ZWY