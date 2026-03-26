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Nele-Neuhaus-Krimi erstmals als Miniserie

27.03.26 06:26 Uhr
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BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals wird ein Krimi der Bestsellerautorin Nele Neuhaus als Miniserie verfilmt. In Zusammenarbeit mit dem ZDF dreht der Streamingdienst Disney+ die Serie "Monster" unter anderem mit Anna Maria Mühe und Trystan Pütter. Der Start auf der Disney-Plattform soll 2027 sein.

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"Seit Mitte Januar wird bereits im Taunus und in Berlin gedreht", teilt der Streamer mit. In den Hauptrollen der Serie, in der die Leiche einer 16-Jährigen im Schnee gefunden wird, seien Tim Bergmann und Mina Tander als Ermittler-Team Oliver von Bodenstein und Pia Sander (geschiedene Kirchhoff) zu sehen.

"Taunuskrimi"-Reihe ist ein Quotenhit

Im ZDF gab es bislang zehn Taunuskrimi-Verfilmungen. Zuletzt wurde der Zweiteiler "In ewiger Freundschaft" am 5. und 6. Januar ausgestrahlt. Seit 2013 fuhr die "Taunuskrimi"-Reihe im ZDF stets sehr gute Einschaltquoten ein. Einige Filme hatten mehr als sieben Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Während der Schauspieler Tim Bergmann stets Oliver von Bodenstein mimte, wechselte die Rolle der Pia Sander schon öfter das Gesicht. Sie wurde von Felicitas Woll (acht Fälle), Annika Kuhl (ein Fall) und Kathrin von Steinburg (ein Fall) dargestellt. Für Disney+ (später auch im ZDF-Programm) ist nun Mina Tander ("Cassandra", "Tatort: Das jüngste Geißlein") zu sehen.

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Autorin Nele Neuhaus hatte Ende 2025 in einem "Prisma"-Interview Kritik an den Besetzungsänderungen geäußert ("Es wäre natürlich schöner, wenn die Schauspielerin der Pia Sander immer dieselbe geblieben wäre"). Leider habe es jetzt einige Wechsel gegeben, was sie "ein wenig bedaure".

Die Serie "Monster", von der es am Donnerstagabend in Berlin bei der Disney-Programmpräsentation "Content Showcase 2026" erste Szenen zu sehen gab, wird von Wiedemann und Berg, der Firma W&B Television, produziert ("4 Blocks", "Der Greif", "Fall for Me", "Crooks").

Disney+ plant neben Krimi auch New-Adult-Serie

Disney+ gab am Donnerstag auch bekannt, den ersten Teil der New-Adult-Romanreihe "Westwell" von Lena Kiefer als Serie zu adaptieren. Das Buch trägt den Titel "Westwell - Heavy & Light".

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Die Serie wird eine Art Romeo-und-Julia-Story. Sie dreht sich um Erben verfeindeter Immobilien-Dynastien in New York, die High-Society-Sprösslinge Helena Weston und Jessiah Coldwell. Das Casting läuft./gth/DP/zb

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19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
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18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

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