Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Nemetschek SE-Aktie konnte um 14:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 78,48 EUR. Kurzfristig markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 78,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.647 Nemetschek SE-Aktien.

Am 21.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,77 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 46,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 69,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,00 EUR an.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 219,80 EUR, während im Vorjahreszeitraum 202,78 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,32 EUR je Aktie.

