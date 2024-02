Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 86,08 EUR.

Mit einem Wert von 86,08 EUR bewegte sich die Nemetschek SE-Aktie um 11:48 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 86,58 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 86,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.117 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,34 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2023 auf bis zu 47,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,29 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 25.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,34 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge