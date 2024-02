Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 86,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 86,20 EUR. Bei 86,58 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 86,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.912 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 87,34 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 1,31 Prozent niedriger. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 47,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,29 EUR.

Am 26.10.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Verluste in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Abschläge