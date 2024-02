Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verliert am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 85,84 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 85,84 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 85,60 EUR. Bei 86,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.017 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,34 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 75,29 EUR.

Nemetschek SE gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Nemetschek SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 219,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 202,78 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Nemetschek SE am 08.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Nemetschek SE möglicherweise am 25.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

