Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Zuletzt fiel die Nemetschek SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 87,64 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 87,64 EUR nach. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,32 EUR nach. Bei 88,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.857 Nemetschek SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.02.2024 bei 90,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nemetschek SE-Aktie. Bei 51,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,33 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,466 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nemetschek SE 0,450 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 79,50 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 219,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 202,78 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,39 Prozent gesteigert.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nemetschek SE ein EPS in Höhe von 1,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

