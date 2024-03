Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag gefragt

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 89,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 89,22 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.587 Nemetschek SE-Aktien.

Am 12.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 1,97 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,37 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,466 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,50 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent auf 219,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 202,78 EUR in den Büchern gestanden.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 25.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Februar 2024: So schätzen Experten die Nemetschek SE-Aktie ein

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX klettert am Mittag

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen