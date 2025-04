Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag im Plus

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 109,20 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 109,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 109,50 EUR. Mit einem Wert von 107,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.361 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,93 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 79,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 27,38 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,625 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nemetschek SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,89 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 06.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,82 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

