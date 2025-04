Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nemetschek SE. Zuletzt wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 107,80 EUR nach oben.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 107,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,50 EUR an. Bei 107,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.482 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Bei 125,50 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 16,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2024 (79,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 26,44 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,625 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,89 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 14.03.2025. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

