Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag fester

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 17:35 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 70,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 71,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 209.203 Nemetschek SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2022 erreicht. Gewinne von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.11.2022 Kursverluste bis auf 42,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 64,98 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 61,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 27.04.2023. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,37 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 204,63 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 192,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 31.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

