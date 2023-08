Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 65,34 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,4 Prozent auf 65,34 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie sank bis auf 65,28 EUR. Bei 66,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 324 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 15,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,53 Prozent würde die Nemetschek SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 64,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 31.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 207,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 203,85 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Nemetschek SE am 26.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

