Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verbilligt sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 63,26 EUR ab.

Die Nemetschek SE-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 63,26 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 63,26 EUR. Bei 63,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 730 Nemetschek SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 75,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 19,06 Prozent Luft nach oben. Bei 42,78 EUR fiel das Papier am 23.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Verlust von 32,37 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 64,66 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 207,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 203,85 EUR in den Büchern gestanden.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,28 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

