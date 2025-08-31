Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE macht am Vormittag Boden gut

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 118,30 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Nemetschek SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 118,30 EUR zu. Bei 118,50 EUR erreichte die Nemetschek SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 118,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.106 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 26,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,616 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 290,03 Mio. EUR im Vergleich zu 227,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

