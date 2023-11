Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittwochvormittag fester

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 71,10 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die Nemetschek SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 71,10 EUR nach oben. Die Nemetschek SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.671 Nemetschek SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,32 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 5,94 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.11.2022 bei 42,78 EUR. Abschläge von 39,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,53 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Nemetschek SE am 26.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 219,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,78 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,33 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

