Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 79,26 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 79,26 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 78,80 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.150 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,73 Prozent. Bei 45,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 42,39 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,91 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 26.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,34 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,78 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 219,80 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.03.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,30 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

