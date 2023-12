Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Aufschlag

Kurs der Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 80,28 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Nemetschek SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 80,28 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 80,46 EUR. Mit einem Wert von 80,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 469 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 2,42 Prozent zulegen. Am 08.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,66 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 68,91 EUR.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 219,80 EUR gegenüber 202,78 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 19.03.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,30 EUR im Jahr 2023 aus.

