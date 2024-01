Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 76,70 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 76,70 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 76,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.793 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,22 EUR an. 7,20 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,36 EUR fiel das Papier am 02.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,00 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Nemetschek SE ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nemetschek SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 219,80 EUR im Vergleich zu 202,78 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2024 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,32 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich leichter

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX sackt zum Handelsende ab