Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 84,08 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 84,08 EUR. In der Spitze fiel die Nemetschek SE-Aktie bis auf 83,58 EUR. Mit einem Wert von 86,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 29.773 Nemetschek SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 87,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.02.2023 bei 48,62 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 72,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,29 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Am 26.10.2023 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 219,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 202,78 EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.02.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 25.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,34 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

