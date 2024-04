Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Dienstagvormittag mit angezogener Handbremse

So entwickelt sich Nemetschek SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 91,75 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 91,75 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie legte bis auf 91,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.311 Stück.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR am 27.09.2023. Abschläge von 39,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,475 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,88 EUR.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 219,67 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 203,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 30.04.2024 gerechnet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

