Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittwochmittag schwächer

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 106,90 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 0,8 Prozent auf 106,90 EUR ab. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,30 EUR nach. Bei 107,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.447 Nemetschek SE-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,40 Prozent wieder erreichen. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 25,82 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,624 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,89 EUR an.

Nemetschek SE veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Nemetschek SE mit einem Umsatz von insgesamt 290,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 32,48 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

