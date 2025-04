Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 106,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 106,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,80 EUR nach. Bei 107,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.578 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (125,50 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,40 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 79,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,624 EUR. Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Am 14.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 0,41 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,89 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 32,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,58 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,81 EUR je Aktie belaufen.

