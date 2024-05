Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 81,10 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 81,10 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,40 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 27.002 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 93,22 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nemetschek SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2023 bei 55,52 EUR. Abschläge von 31,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Nemetschek SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,480 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,541 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 85,00 EUR.

Nemetschek SE ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 219,58 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Nemetschek SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

