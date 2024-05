Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 80,55 EUR.

Um 15:48 Uhr rutschte die Nemetschek SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 80,55 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,20 EUR aus. Mit einem Wert von 82,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 45.843 Aktien.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 93,22 EUR. Gewinne von 15,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,52 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,07 Prozent.

Nemetschek SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,480 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,541 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 21.03.2024 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 219,58 Mio. EUR – ein Plus von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nemetschek SE 204,63 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Nemetschek SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Nemetschek SE-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

April 2024: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück