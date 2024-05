Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Minus bei 81,35 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 81,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 80,40 EUR. Bei 82,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.285 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.03.2024 bei 93,22 EUR. 14,59 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2023 auf bis zu 55,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 31,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,541 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,480 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,00 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Am 21.03.2024 legte Nemetschek SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent auf 219,58 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 204,63 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Nemetschek SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,63 EUR je Aktie in den Nemetschek SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

April 2024: Die Expertenmeinungen zur Nemetschek SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück