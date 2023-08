Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 66,40 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 66,40 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 67,28 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.567 Nemetschek SE-Aktien.

Am 05.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,43 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2022 (42,78 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 35,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Nemetschek SE-Aktie im Durchschnitt mit 64,66 EUR.

Am 31.07.2023 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 203,85 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Nemetschek SE.

Experten gehen davon aus, dass Nemetschek SE im Jahr 2023 1,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

